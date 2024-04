La morte del 22enne Francesco Caruso, Letojanni scossa dalla tragedia: la famiglia sceglie la donazione degli organi

Le speranze erano pochissime sin dall’inizio e sono sfumate definitivamente oggi. Francesco Caruso non ce l’ha fatta, si è spento insieme ai suoi sogni all’ospedale di Taormina per le gravissime ferite riportate nell’incidente di sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Spisone.

Il 22enne di Letojanni era ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione e non si è mai ripreso, tanto che domenica sera è stata avviata la procedura per l’accertamento della morte cerebrale conclusasi nel corso della notte.

Un caso che ha scosso anche i medici, per una vita così giovane spezzata tragicamente. Mamma Sabrina e papà Enrico, straziati dal dolore affrontato con grande compostezza, hanno accolto la proposta di donare gli organi compiendo così un gesto di grande generosità e altruismo che salverà altre vite.