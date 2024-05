Messina, il capitano Ultimo visita Rione Taormina e Fondo Fucile insieme a Basile e La Vardera

Il simbolo della lotta mafia capitano Ultimo arriva a Messina, al fianco dell'onorevole Ismaele La Vardera e del sindaco Federico Basile, per visitare Rione Taormina e Fondo Fucile, le zone maggiormente interessate dal risanamento. Candidato alle Europee nella circoscrizione Sud con "Libertà", capitano Ultimo, all'anagrafe Sergio De Caprio, ha recentemente svelato il proprio volto: «Sono qui per servire il mio popolo con amore, per fare capire a tutti quali sono le priorità a cui dedicarci. Ho deciso di scendere in politica con Cateno De Luca perché ho visto in questo gruppo persone vere che amano il proprio territorio in maniera morbosa e so che non lo abbandoneranno. Vorrei dire a tutti, dalla Sicilia, di entrare nella battaglia finale contro le mafie, perché non vogliamo più questa gente nella nostra società: dovranno diventare degli emarginati sociali, non dovranno più accedere al lavoro o alla politica».