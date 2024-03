Messina, truffa bonus fiscali: un progetto che ruotava intorno ad un medico e suoi familiari

Il medico, il cugino commercialista e i 51 pazienti truffati. Che andavano al suo studio professionale per essere visitati e curati e invece si ritrovavano a loro insaputa con il cassetto fiscale pieno di soldi per il Superbonus, il famigerato 110% con cui si sono ristrutturate ville, palazzi e case popolari in ogni angolo di strada. Il 110% che dopo la pandemia, nelle sue varie trasformazioni amministrative, ha imperversato in tutta Italia. Tutto questo ha prodotto un giro impressionante di denaro per lavori mai eseguiti, che secondo Procura e Finanza è stato intascato dal medico e dal suo «cerchio magico». Basti pensare che c’è in corso un sequestro preventivo “per equivalente” di ben 37 milioni di euro.

E quando i primi anziani pazienti sono stati interrogati dalla Guardia di Finanza, che nel frattempo aveva scoperto tutto grazie ad una denuncia, e sono tornati dal professionista per chiedere spiegazioni, la risposta del dottore è stata lapidaria: ma quando mai, sono loro che sbagliano, sto preparando una class action per contestare tutto. Nel frattempo il medico s’era fatto consegnare dai pazienti ignari di tutto lo Spid, l’identità digitale, e programmava ristrutturazioni inesistenti per conto loro, incassando fiumi di denaro. È impressionante il numero dei capi d’imputazione scalettato nell’ordinanza di custodia, per comprendere quanto era vasto il giro di truffe organizzate: sono ben 225. Impressionante. Tra il 2021 e il 2022.

È questo il quadro dell’ordinanza di custodia cautelare che ieri mattina è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. L’ha siglata la gip Ornella Pastore. L’atto finale delle indagini che sono state coordinate dal sostituto Giuseppe Adornato e dal procuratore Antonio D’Amato.

Gli indagati Sono sei le misure restrittive, una in carcere e cinque agli arresti domiciliari. Il medico di base considerato dagli inquirenti a capo di una vera e propria associazione a delinquere è il 72enne Antonino Barbera. Solo per lui è stato deciso il carcere, tutti gli altri si trovano agli arresti domiciliari. E per Barbera la gip Pastore parla di “perseveranza criminale straordinaria”. Poi tra gli indagati c’è il commercialista romano 63enne Roberto Pisa, considerato uomo di fiducia di Barbera, di cui è cugino. Quindi il cosiddetto «cerchio magico» del medico, ovvero i parenti: la moglie 68enne del medico, Felicia De Salvo; la sorella 67enne del medico, Domenica Barbera; il figlio del medico, il 44enne Nicola Barbera; e infine la nuora del medico e moglie del figlio, la 43enne Silvia Lo Giudice. Le 4 società Ci sono poi coinvolte quattro società create dal gruppo per gestire questa mole di denaro: la Barolbed srl e la Safinservice srl, di cui era amministratore unico Antonino Barbera; e poi la Panconsul srl e la Euconsul srl, di cui era amministratore unico la moglie del medico, Felicia De Salvo.