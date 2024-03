Truffa sui bonus edilizi a Messina: così un medico raggirava i pazienti e favoriva le società di famiglia. Sequestrati 37 milioni, sei arresti VIDEO

Una persona in carcere e cinque ai domiciliari per un intricato schema fraudolento, progettato per lucrare sui vantaggi fiscali derivanti dal decreto Legge 34 del 2020, noto come decreto "Rilancio". Il sistema è stato scoperto grazie alle indagini avviate a seguito di una segnalazione alle Fiamme Gialle da parte di un messinese. Quest'ultimo aveva ricevuto informazioni da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate riguardo all'inserimento nel proprio cassetto fiscale di crediti d'imposta per un valore di 1,3 milioni di euro, attribuiti a lavori edilizi mai effettuati.

Gli arrestati

Antonino Barbera

Domenica Barbera

Nicola Barbera

Felicia De Salvo

Silvia Lo Giudice

Roberto Pisa

Il sistema "familiare"

Dalle prime verifiche condotte dai Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina è emerso che tali agevolazioni fiscali, legate al cosiddetto "SUPERBONUS 110%", erano stati ceduti tramite la piattaforma online "cessione crediti" dell'Agenzia delle Entrate a una società specializzata nella locazione di immobili, la quale si è poi rivelata priva di personale e strutture idonee per svolgere l'attività.