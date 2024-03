Messina, Rolex e mazzette per i lavori nel torrente Catarratti-Bisconte: arrestato Maurizio Croce

Rolex, lavori edili gratis e mazzette. Svelato un sistema corruttivo attorno ai cantieri contro i dissesto idrogeologico nel Messinese . Tre misure cautelari eseguite ai finanzieri del Comando provinciale di Messina (due per gli arresti domiciliari e una interdittiva della capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione), per una serie di fatti corruttivi concernenti l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti, promossi dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sicilia, Maurizio Croce finito ai domiciliari insieme con una persona di fiducia. L’indagine è scaturita dal controllo disposto dal prefetto di Messina, eseguito dal Gruppo Interforze, presso il cantiere dei lavori di «riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Catarratti - Bisconte e opere varie nel Comune di Messina.

E’ emerso il ruolo di una persona, gestore e rappresentante di fatto dell’impresa esecutrice, cui risultava affidato il cantiere ; da ulteriori accertamenti, è venuto fuori che era indagata per traffico di influenze illecite, aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, nell’ambito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro alcuni anni fa. Da ulteriori attività, anche di natura tecnica, sotto la direzione ed il coordinamento della Procura di Messina, è emerso il coinvolgimento di componenti della stazione appaltante, pubblici ufficiali, in accordi illeciti con il gestore dell’impresa esecutrice dei lavori. In dettaglio, gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno disvelato l’esistenza di un «rapporto privilegiato», consolidatosi nel tempo, tra Croce e il rappresentante legale dell’impresa esecutrice dei lavori. Quest’ultimo, infatti, al fine di ottenere una più favorevole e celere gestione delle fasi esecutive dell’appalto, ovvero di garantirsi future commesse pubbliche, in accordo con il vertice della struttura commissariale, ha erogato utilità varie ai funzionari incaricati di sovrintendere all’opera e, segnatamente, sia al direttore dei lavori sia al funzionario incaricato di validare i lavori svolti.

I favori e l'illecito finanziamento ai partiti

Concretamente, le utilità consistevano nell’effettuazione di lavori edili presso abitazioni private risultate nella disponibilità dei medesimi funzionari pubblici, per importi complessivi quantificati in circa 80 mila euro; nonché, nel caso del funzionario impiegato direttamente presso la Struttura Commissariale, nel pagamento di tasse universitarie, per un corso di laurea che il medesimo funzionario intendeva frequentare, per un valore di oltre 7 mila euro. Inoltre, Maurizio Croce, candidato per il Centrodestra a sindaco di Messina nel 2022 (e attualmente consigliere comunale a Palazzo Zanca), aveva ricevuto dall’imprenditore (destinatario delle misura interdittiva di contrarre attività di impresa con la pubblica amministrazione), per il tramite di un fidato intermediario, benefici economici sotto forma di finanziamenti, illeciti, della campagna elettorale, per oltre 60 mila euro. In questo senso, al fine di scongiurare il rischio della ricostruzione della provenienza dei finanziamenti, l’imprenditore, attraverso un meccanismo di fatturazione per operazioni inesistenti, solo formalmente, intestate alla contabilità dell’appalto pubblico, aveva costituito la provvista finanziaria in capo ai responsabili di ulteriori imprese, con cui aveva ordinari rapporti economici, affidando loro il compito di effettuare i pagamenti a sostegno della campagna elettorale.

Da qui la contestazione provvisoria, mossa agli indagati, anche del delitto di illecito finanziamento ai partiti, essendo emerso che i contributi venivano corrisposti, senza che degli stessi vi fosse traccia nelle deliberazioni sociali e nei bilanci delle ditte private coinvolte. Ciò avrebbe chiarito, per chi indaga, la volontà dell’imprenditore di tentare di reperire le risorse utili alla conclusione degli accordi corruttivi, facendole pesare direttamente e indebitamente sui costi dell’appalto pubblico, di cui era affidatario. Ancora, si è documentato come il rappresentante di fatto della società affidataria dell’appalto avesse acquistato un orologio Rolex Daytona del valore di oltre 20 mila euro in favore della persona che intermediava le erogazioni illecite a favore della menzionata campagna elettorale ed effettuava, sempre a beneficio di quest’ultimo, lavori di ristrutturazione presso un noto negozio di abbigliamento sito in Messina, per un valore di oltre 30 mila euro; e ciò al fine di remunarne l’illecito compito.