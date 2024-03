Schifani su Croce: "Presto incontrerò ufficio legale". La Vardera: “Oggi perde la politica, la Sicilia, ma soprattutto il governo regionale”

Prime reazioni alla notizia dell'arresto di Maurizio Croce. Pesanti le parole del vicepresidente della commissione antimafia e corruzione all’Ars, Ismaele La Vardera, (Sud Chiama Nord) dopo aver appreso la notizia dalla stampa. “Le notizie che arrivano da Messina relativamente all’arresto del commissario per il dissesto idrogeologico lasciano sbigottiti. Una inchiesta che parla di Rolex, mazzette e contributi elettorali. Quello che restituisce l’inchiesta della guardia di finanza è uno scenario inquietante. Siamo certamente garantisti e attenderemo gli esiti processuali, però la politica deve fare una seria riflessione sulla deriva di uno degli uffici più importanti che contrasta il dissesto idrogeologico. L’ennesima dimostrazione che il governatore Schifani non sa scegliere la classe dirigente per i ruoli strategici. Quello che è accaduto stamattina con Maurizio Croce è la conseguenza di una scellerata politica clientelare che continuare a tenere la nostra Regione schiava di questi meccanismi”.

Immediata la reazione anche del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo l’arresto di Maurizio Croce, responsabile della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico della Regione Sicilia. «Massima fiducia nella magistratura. Mi incontrerò a breve con l’ufficio legale per assumere gli interventi necessari. Mi risulta che la struttura commissariale per il dissesto idrogeologico abbia dato risultati positivi e adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire a questa struttura di svolgere la sua funzione strategica per l’incolumità del territorio».