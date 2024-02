Caso Cuzzocrea all'Università di Messina, la direttrice di Chibiofaram: «Ratificate spese del 2023»

La ratifica delle spese relative ai progetti scientifici curati dall’ex rettore Salvatore Cuzzocrea era «un atto dovuto», una «presa d'atto» relativa a provvedimenti che si collocano temporalmente tutti nel 2023. A precisarlo, attraverso una nota di rettifica inviata al nostro giornale, dopo l’articolo pubblicato ieri, dall’avvocato Nunzio Rosso, è la direttrice del dipartimento Chibiofaram dell’Università di Messina, la prof.ssa Nunziacarla Spanò, che ha presieduto il consiglio di dipartimento del 29 gennaio in cui quelle spese – poi bloccate dai vertici dell'Ateneo – sono state ratificate.

«Gli accadimenti così come descritti nel pezzo – si legge nella nota – non si sono mai storicamente verificati. Sul punto, invero, occorre evidenziare che: nessuna delle somme in oggetto è rimborso e pertanto nulla ha a che vedere con fatti che sono eventuale oggetto di indagine dell’Autorità giudiziaria, né ovviamente prosecuzione o continuazione di quegli stessi fatti e condotte; tutte le somme indicate nel pezzo corrispondono a spese già effettuate nell’anno 2023 e, si ripete, non a rimborsi; la prof.ssa Spanò è direttrice del dipartimento Chibiofaram dal 17 gennaio 2024 ed anche pertanto alcuna delle spese di che trattasi è riferibile a costei; in data successiva alla sua nomina è intervenuta, quale atto dovuto, la presa d’atto e ratifica delle spese già eseguite nell’anno 2023, con delibera assunta all’unanimità dei presenti dal consiglio di dipartimento del 29 gennaio 2024 (con la sola astensione del prof. Salvatore Cuzzocrea)». Il legale conclude affermando che «il contenuto del pezzo, oltre che erroneo, è gravemente diffamatorio nella misura in cui attribuisce, tra l’altro, alla Prof. Spanò la “reiterazione” di condotte che si assumono illecite (sostituendosi in tal senso il giornalista all’Autorità giudiziaria)».