Caso Cuzzocrea, nuovi rimborsi... stoppati all'università di Messina

È all’apparenza più sereno il cielo all’Università di Messina, ma alcune nubi non si diradano. C’è una nuova amministrazione, in procinto di ripartire dall’inaugurazione dell’anno accademico. C’è anche un nuovo clima in Ateneo, una sorta di pax sociale che la comunità universitaria si è imposta dopo la bufera dell’autunno scorso, che ha portato alle dimissioni dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, e soprattutto dopo le tensioni di anni vissuti nel solco di una continua contrapposizione tra blocchi. Quella contrapposizione sembra essere stata messa da parte, le manovre attorno alle candidature nei dipartimenti lo confermano, ma le tensioni non sono del tutto sparite.

Anzi, nonostante la condivisa necessità di azzerare e ripartire, e nonostante ci sia un’inchiesta giudiziaria in corso per verificare se e cosa ci sia stato di sbagliato in quanto avvenuto attorno ai rimborsi ottenuti dall’ex rettore per i suoi progetti scientifici, proprio su quest’ultimo fronte c’è ancora un capitolo aperto.

A riaprirlo è stato il dipartimento di cui fa parte lo stesso Cuzzocrea, quello in cui l’ex rettore ha svolto gran parte dei suoi progetti scientifici, quello in cui sono emersi i rimborsi finiti al centro della bufera mediatica scoppiata tra settembre e ottobre (oltre 2 milioni di euro): ChiBioFarAm, acronimo che sta per dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali. Spuntano, infatti, nuovi rimborsi, per un totale di circa 900 mila euro, tutti autorizzati nella riunione di dipartimento del 29 gennaio scorso. Spese che, però, sono state sospese dall’amministrazione centrale dell’Ateneo, guidata dalla neo rettrice Giovanna Spatari.

Occorre riavvolgere il nastro. Cuzzocrea era responsabile scientifico di diversi progetti, nei quali chiede a settembre (ma poi l’istanza verrà protocollata solo a ottobre) di essere sostituito «per ovvie ragioni di opportunità».