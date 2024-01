Messina, lo sgombero mancato nel non-luogo di Bisconte

L’altalena nel cortile è senza altalena. Nel senso che in piedi c’è solo la struttura, ma non c’è alcun sedile. I lampioni sono senza lampadine. I lucernai sono senza vetri, e se ci sono, sono in frantumi. Dentro la palazzina l’ascensore c’è, ma non funziona. Ad ogni piano le lampade a soffitto ci sono, ma non si accendono. Funziona così, nei non-luoghi. Nulla assolve al compito per cui è stato pensato. Non-luoghi come il casermone che ospita i famosi 189 alloggi popolari di Bisconte. La Scampia di Messina, l’avevamo definita tempo fa. E tale si conferma, presentandosi ancor più grigia in una giornata con poco sole e molte nuvole come quella di ieri.

È una di quelle giornate in cui a Bisconte si presentano polizia e carbinieri. Ma non è un blitz, c’è “solo” da varcare la soglia di uno degli appartamenti occupati abusivamente. Tecnicamente non sarebbe nemmeno un’occupazione abusiva, spiega Vincenzo La Cava, presidente di Arismè, l’agenzia per il risanamento: «Ci siamo trovati di fronte alla mancata regolarizzazione di un contratto di locazione». Il problema è che quel contratto non viene regolarizzato da 13 anni, e cioè da quando – marzo 2011 – è stato emesso il provvedimento del Comune di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio al vecchio inquilino. Quando alla porta bussano Arismè, la polizia abitativa, la polizia municipale e, appunto, carabinieri e polizia di Stato, dentro non c’è l’assegnatario-non più assegnatario, ma la figlia, appunto, con la sorella, il fidanzato di quest’ultima e un bambino, il figlio della donna. Un minore. E lì si intuisce subito che non ci sarà alcuno sgombero. Viene fuori che la figlia dell’assegnatario risulta residente lì da ben diciannove anni, cioè da sempre. E che il padre vive altrove. Un altrove vicino, un’altra palazzina del casermone, dalla quale osserva, a distanza, le operazioni.

