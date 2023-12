Uomo di Alì scomparso nel nulla mentre andava in Belgio: scattano le ricerche di Giuseppe Bonanno

Non si hanno più notizie di Giuseppe Bonanno, nato il 6 febbraio del 1962, pensionato, residente nel centro collinare aliese in via Cappuccini. È partito martedì 12 dicembre da Messina con un pullman della ditta low cost tedesca Flixbus, diretto in Belgio, a Bruxelles Nord, dove doveva giungere due giorni dopo, intorno alle 8.30 del mattino, per trascorrere le festività natalizie in compagnia del fratello e della sua famiglia. Ma di lui si sono perse le tracce. La tratta Messina-Bruxelles prevedeva un cambio di autobus a Torino. Soprannominato Pepino, l’aliese è un soggetto con disabilità lieve e reca un apparecchio acustico all’orecchio sinistro per sordità incipiente. Sia i familiari, sia il Comune di Alì che le Autorità belghe ne hanno denunciato la scomparsa e si stanno attivando utilizzando tutti i canali mediatici possibili per rintracciare testimonianze di quanti potrebbero di lui avere qualche notizia.