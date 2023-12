Ritrovato in Francia l'uomo di Alì scomparso nel nulla: vagava disorientato e in stato confusionale

Lieto fine per la scomparsa di Giuseppe Bonanno, il 61enne di Alì di cui si erano perse le tracce da quattro giorni mentre era in viaggio verso il Belgio. L’uomo è stato ritrovato a Strasburgo, in Francia, dove si trovava ricoverato in ospedale e oggi pomeriggio sono stati contattati i familiari che vivono a Tubize, città a 25 km da Bruxelles, che si sono messi subito messi in viaggio e lo hanno raggiunto in serata, dopo oltre quattro ore e quasi 500 km di strada. Bonanno era partito martedì sera da Messina con un bus della compagnia Flixbus e doveva raggiungere Bruxelles per andare a trovare il fratello: di lui, però, non si avevano notizie da mercoledì pomeriggio, quando arrivato a Torino ha cambiato bus secondo quanto previsto dal programma di viaggio. Sulla tratta tra Torino e Bruxelles è sceso evidentemente a Strasburgo, una delle sei fermate previste, ed è stato ritrovato dalle autorità mentre girava in stato confusionale e disorientato e poi condotto in ospedale. L’allarme era scattato giovedì mattina, visto che all’arrivo al capolinea di Bruxelles previsto per le 8.30 i familiari non lo avevano trovato sul pullman e non c’era traccia neanche del suo bagaglio, decidendo a quel punto di denunciarne la scomparsa. Migliaia sono state in questi giorni le condivisioni sui social network dell’annuncio della sua sparizione, sia in Italia che all’estero, e di Peppino Bonanno si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” di Rai 3, che venerdì ha pubblicato un annuncio. Ieri sera il 61enne ha riabbracciato i familiari, rimasti in ansia per giorni, ed è ripartito in auto verso Tubize. “Ringraziamo Dio e la nostra patrona Sant’Agata, alla quale Giuseppe è devoto, di averlo ritrovato sano e salvo - ha commentato l’Amministrazione comunale di Alì - lo aspettiamo a braccia aperte e porgiamo i nostri saluti ed un caloroso abbraccio a tutti i parenti in Belgio che hanno passato ore di intensa apprensione”.

