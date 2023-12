Ordinanza antirumore a Capo d'Orlando, il Comitato dice la sua

In attesa della nuova ordinanza del primo cittadino di Capo d’Orlando, che modifica la precedente in materia di diffusione del suono nei locali pubblici, il Comitato di cittadini, che aveva più volte denunciato alle forze dell’ordine l’inquinamento acustico notturno nell’isola pedonale, ritorna a far sentire la propria voce con una serie di proposte.

Proposte che, in parte, pare siano già state accolte dal sindaco Franco Ingrillì se, così come annunciato alla “Gazzetta del Sud”, disporrà di vietare qualsiasi forma di musica da mezzanotte in poi, escluso il venerdì e sabato, giornate nelle quali sarà possibile irradiarla sino all’1 del mattino.

Ma quali le proposte avanzate dal Comitato ? «Un Piano acustico urbanistico particolareggiato sulle singole aree. Piano acustico che, per legge, non potrà essere ampliativo di decibel, rispetto alle generiche norme europee e nazionali ma, semmai, restrittivo. Soprattutto nelle isole ecologiche pedonali, nate ad hoc».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina