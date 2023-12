Capo d’Orlando, “Musica zero” dopo la mezzanotte: l’ordinanza del sindaco detta le regole

Locali pubblici aperti anche per tutta la notte ma niente musica da mezzanotte in poi tranne di venerdì e sabato, giorni nei quali potrà essere diffusa sino all’1 del mattino.

Sono le nuove disposizioni contenute nell’ordinanza che il primo cittadino di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ha annunciato di firmare quest’oggi e che avranno effetti immediati. Un intervento che era nell’aria, così come aveva già anticipato alla “Gazzetta del Sud” alcuni giorni fa: «nessun problema se bar, pub, ristoranti restano aperti ventiquattro ore su ventiquattro purché non disturbino con amplificatori e musiche il riposo notturno dei residenti». Naturalmente in quel range orario consentito la musica non dovrà superare i decibel di legge.

