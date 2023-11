Paura a Santa Teresa di Riva, ponteggio edile si stacca dal prospetto e cade in strada per il forte vento

Un boato ha svegliato alle 5.30 di questa mattina i residenti di un quartiere di Santa Teresa di Riva. Le forti raffiche di vento di queste ore hanno infatti provocato il crollo di un ponteggio edile installato sul prospetto di un edificio in costruzione sulla via Francesco Crispi, la Strada statale 114. L'impalcatura metallica si è staccata dalla facciata alla quale era ancorata e la parte superiore è precipitata in strada, occupando l’intera carreggiata nel quartiere Portosalvo. In quell’istante, fortunatamente, non transitavano veicoli e davanti l'immobile in costruzione non vi erano vetture in sosta. I mezzi che sono sopraggiunti sono stati costretti a transitare sulla Ss 114 deviando la marcia all’interno dell'area di rifornimento di carburanti, in attesa che le impalcature vengano rimosse. L'accaduto è stato comunicato all’impresa costruttrice e ai Vigili del Fuoco.