Messina, la polemica sul nuovo comandante della municipale: sarà "condiviso" con la città di Ragusa

Il prossimo comandante della polizia municipale di Messina sarà… in condivisione. Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco Federico Basile ha scelto, per sostituire Stefano Blasco, l’attuale comandante della polizia locale di Ragusa, Maurizio Cannavò.

Adesso c’è anche un atto formale che lo certifica: già ieri, infatti, la Giunta avrebbe approvato uno schema di protocollo d’intesa con il Comune di Ragusa, che prevede, secondo indiscrezioni, un impiego “parziale”: per un giorno alla settimana, infatti, Cannavò dovrà garantire il comando della polizia locale di Ragusa, anche da remoto.

L’assegnazione in questo momento avrebbe una durata di sei mesi, con possibilità di proroga. Ricordiamo, infatti, che il sindaco ha manifestato l’intenzione di tenere Cannavò per 36 mesi, e in questo senso ci sarebbe già un accordo con il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, sostenuto politicamente da Cateno De Luca alle elezioni amministrative della scorsa primavera.