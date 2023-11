Nizza di Sicilia, Lo Presti al comando part time della Polizia locale

L’esecutivo del Comune di Taormina ha rilasciato il necessario nulla osta, circostanza per cui fino al 7 settembre del 2024 il comandante della Polizia municipale Daniele Lo Presti, 42 anni, categoria D, presterà servizio anche a Nizza di Sicilia per un 12 ore settimanali.

La richiesta in tal senso era pervenuta a Palazzo dei Giurati lo scorso 29 agosto e l’8 settembre l’ente locale aveva autorizzato il Lo Presti a prestare il suo operato a scavalco presso l’Ente nizzardo, al di fuori dell’orario di servizio, per una durata non superiore a 365 giorni a partire dalla succitata autorizzazione.

La presentazione ufficiale del nuovo comandante avverrà alle 10 di martedì prossimo al Municipio di Nizza di Sicilia, nella stanza del sindaco.

Anche la Giunta nizzarda ha deliberato in tal senso nella riunione di venerdì scorso spiegando che si è addivenuti a questa decisione al fine di assicurare una migliore funzionalità del servizio, razionalizzando la struttura ed apportando quelle modifiche all’organigramma necessarie a garantire una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, sottolineando altresì che, all'atto dell'insediamento dell'attuale amministrazione comunale, il servizio di Polizia municipale non era istituito come servizio autonomo alle dirette dipendenze del sindaco ma era incardinato nell’àmbito dell’area Amministrativa ove è presente un’unica unità di personale di cat. D (titolare di incarico di elevata qualificazione), e che pertanto, nelle more, come previsto dal vigente Regolamento, si era provveduto a nominare come responsabile del servizio un’unità di personale di cat. C. Si appresta pertanto a partire, seppur in via sperimentale, il nuovo assetto della Polizia municipale a Nizza di Sicilia che muta la definizione da Servizio a Corpo.