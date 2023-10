L'esplosione di gas a Briga, verifiche sulla causa. Stabile inagibile, i due anziani inquilini ospiti di parenti

Vanno avanti gli accertamenti dei vigili del fuoco, volti a risalire alla causa dello scoppio della bombola, ieri a Briga Marina. Contestualmente, sono in corso verifiche sulle condizioni strutturali dell’intero stabile, dichiarato inagibile.

I due anziani, tratti in salvo da alcuni soccorritori, che vivono nell’abitazione al primo piano in cui si sono registrati l’esplosione del recipiente contenente Gpl e il successivo incendio, stanno bene. Non hanno riportato ferite e sono ospitati in casa di parenti. Per questo aspetto, fondamentale l’impegno immediato dei Servizi sociali del Comune di Messina. Da registrare, nella vicenda, anche il ruolo svolto dalla Protezione civile comunale, dalla polizia municipale e dai carabinieri giunti sul posto.