Messina: furgone tampona tir in tangenziale, lunghe code tra Tremestieri e S. Filippo

Ancora un incidente in tangenziale. A scontrarsi questa mattina sono stati un furgone ed un mezzo pesante poco prima dello svincolo di San Filippo in direzione Palermo. Si tratta di un punto nel quale si viaggia in corsia unica e la velocità è abbastanza ridotta tuttavia uno dei due conducenti è rimasto incastrato nel mezzo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Le condizioni non appaiono preoccupanti. Ovviamente visto l’orario di punta degli spostamenti si sono creati diversi rallentamenti