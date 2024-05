“Era ottobre” di Tino Caspanello prossimo appuntamento con “Teatri di Naso”

Sarà “Era ottobre” il terzo appuntamento con “Teatri di Naso”, il cartellone di drammaturgia italiana contemporanea, in scena nel teatro “Vittorio Alfieri” del comune nebroideo sabato 18 maggio, alle ore 21, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura. Dopo i successi ottenuti da “Pèriplo” e da “Il rasoio di Occam”, è la volta di un altro importante nome del teatro dei nostri giorni: Tino Caspanello.

Originario di Pagliara, nella provincia jonica di Messina, Caspanello (che ha pubblicato anche alcuni romanzi), come si legge nel sito di Editoria & Spettacolo che pubblica i suoi testi in Italia, «con il paziente lavorìo di una scrittura a lungo meditata, rappresenta una delle esperienze drammaturgiche più importanti e degne di rilievo nel panorama italiano degli ultimi anni». Grazie anche all’attività della compagnia Pubblico Incanto, da lui diretta, che presenta così “Era ottobre”, di cui sono interpreti lo stesso Caspanello e Tino Calabrò: «Un appuntamento quotidiano, quello tra i due protagonisti, per trascorrere insieme una parte del giorno, per non rimanere confinati nelle gabbie di città votate ormai esclusivamente all’efficienza e alla produttività, per non cedere alle sirene televisive e per non soccombere sotto il peso dei ricordi. Come per ogni appuntamento ci sono delle regole, delle convenzioni da rispettare, ma anche piccoli corto circuiti, che, apparentemente fastidiosi, regalano qua e là spunti di tenerezza e ironia a due vite che vivono, senza dirselo, la paura dell’abbandono».