Messina, esplode una bombola in un appartamento di Briga Marina. Non ci sono vittime

L'esplosione e il boato. Poi l'incendio in un appartamento. Grande paura questa mattina a Briga Marina. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto ha accertato lo scoppio di una bombola di gpl. Le cause dell’incendio e del successivo scoppio del contenitore di gpl sono in corso di accertamento. A seguito dell'esplosione due anziani che si trovavano all’interno dell’alloggio sono stati soccorsi prima dell’arrivo delle squadre dei vigili. Sul posto anche i carabinieri oltre al 118.

Foto Alessio Villari