Messina, isola "pedonale" transennata... ma solo a metà. Anarchia sul viale S. Martino

Ufficialmente la nuova edizione è scattata ieri e molti ancora oggi non sapevano che da quel tratto di viale S. Martino non è più possibile transitare in auto. Ma fino a un certo punto. I cartelli c'erano, ed anche le transenne. Anzi, la transenna. Ma il fatto che ne fosse stata installata soltanto una all'incrocio con la via Maddalena, non giustifica il passaggio nel varco rimasto aperto. E così, nel bel mezzo della mattinata, diversi cittadini segnalavano, e fotografavano, quanto si verificava a più riprese lungo le due carreggiate del viale San Martino. Moto e auto circolavano tranquillamente mentre i pedoni passeggiavano, un po' meno tranquillamente, al centro della strada credendo che fosse chiusa.