Messina, torna l’isola pedonale sul Viale e si riaccende il solito dibattito

Riapre l’isola pedonale a Messina, e torna il dibattito. Immancabile e anche abbastanza uguale a se stesso si articola attorno alle diverse esigenze dei fruitori del viale San Martino.

La spaccatura fra commercianti e cittadini appare abbastanza netta. Non è unanime ma le posizioni appaio abbastanza cristallizzate, divise fra pro e contro.

Da ieri, le auto sono off limits sul viale San Martino da piazza Cairoli fino a via Santa Cecilia. Non una novità assoluta ma una riedizione dopo che in primavera la chiusura al traffico era stata ridotta al solo fine settimana. Allora fu una decisione che prese più d’uno in contropiede dopo gli annunci che quella delle isole pedonali sarebbe stata una decisione senza contrordini. Invece prima fu “eliminata” quella della parte a valle del viale che non è piaciuta nemmeno alla stessa amministrazione comunale, e poi venne riproposta nella parte a monte con la “temporizzazione” del week end. «Il futuro è quello della pedonalizzazione permanente» disse qualche mese fa il sindaco Basile «ma non voglio alibi». Adesso quella fase di transizione sembra passata. Si è tornato al dettato del Piano del traffico votato dal consiglio e l’isola dovrebbe rimanere per sempre, anche se nell’ordinanza c’è una data di scadenza fissata per gennaio.

Intanto ieri sul viale San Martino si è consumato il rito del primo lunedì senz’auto. Molti esercenti non erano contenti del ritorno all’antico. Il sentire comune o comunque quello che fa più rumore, è quello della preoccupazione per il calo di incassi. Quanto dovuto all’isola e quanto dovuto alla crisi congiunturale meriterebbe un approfondimento. «Non siamo contrari ideologicamente all’isola – dice uno di loro – ma il Viale non è il posto giusto».

