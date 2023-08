Graniti, non ce l'ha fatta Giuseppe Savoca. Il 56enne di Taormina precipitato in un dirupo

I traumi riportati erano troppo gravi e con il passare dei giorni la situazione è peggiorata, fino al triste epilogo. Non ce l’ha fatta l’uomo precipitato in un dirupo a Graniti nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Giuseppe Savoca, 56 anni di Taormina, è deceduto ieri al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da quattordici giorni nel reparto di Terapia intensiva, in prognosi riservata.