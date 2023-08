Graniti, precipita nella scarpata: un 56enne in prognosi riservata

È ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina un cittadino di Taormina rimasto coinvolto in un incidente avvenuto domenica sera a Graniti. L’uomo, dell’età di 56 anni, si era recato con i familiari in un ristorante situato nella zona della pineta e si trovava sul ciglio della strada che conduce al locale, a fianco della sua autovettura, quando per afferrare le chiavi del veicolo lanciategli da un nipote si è sbilanciato perdendo l’equilibrio ed è scivolato nella scarpata adiacente, precipitando per circa otto metri all’interno del dirupo. Una caduta rovinosa che gli ha procurato gravi ferite, in particolare un politrauma e parecchie fratture. A soccorrerlo sono giunti l’ambulanza del 118 della postazione di Giardini Naxos, i Carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco e una volta riportato in strada, anche grazie all’aiuto di alcuni volontari, il 56enne è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Taormina. Nelle ore successive, vista la gravità del quadro clinico, è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.