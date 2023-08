Messina si prepara al controesodo, code tra Villafranca e Boccetta. Tutti i provvedimenti per gestire il traffico in città

Ieri c’è stato solo un antipasto. Un paio d’ore di code e rallentamenti, una “finestra” di Fase 3 pressappoco all’ora di pranzo, poi, per il resto, una sostanziale normalità (posto che a Messina, la normalità, è sempre relativa, quando si parla di traffico e di autostrade). Il vero boom del controesodo si attende per oggi e domani, fino a domenica. Il Cas segnala già code e rallentamenti sulla A20 in direzione Messina, nel “solito” tratto Villafranca-Boccetta. Un weekend contrassegnato dal bollino rosso quello alle porte, che però, secondo qualcuno, potrebbe rappresentare il vero picco, anche in confronto allo scorso fine settimana (da bollino nero), quando i flussi sono stati gestiti senza grossi patemi.

Situazione a Messina per ora sotto controllo, con la coda dei vacanzieri che non va oltre la passeggiata a mare. Rallentamenti in autostrada. “Situazione pesante - conferma il comandante Stefano Blasco - ma nessuna emergenza”. Il piano viabile sembra funzionare.

Sino al 5 settembre i provvedimenti viabili in vigore per gestire le fasi operative del controesodo

Da ieri, giovedì 24 agosto e sino a martedì 5 settembre, nella fascia oraria 11-16, istituiti:

il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco. Un cartello tra le vie Vittorio Emanuele II e Garibaldi obbligherà i veicoli non diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco, che devono proseguire in direzione nord, ad immettersi nella suddetta strada di collegamento;

la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud-nord ad intersezione con viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada di San Francesco per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud-nord) per l’immissione; durante le 24 ore giornaliere, sino a martedì 5 settembre le direzioni consentite destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà.

Il provvedimento è stato disposto dal servizio Mobilità Urbana con ordinanza di giovedì 24 agosto, su indicazione del vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello a seguito della riunione del COV, per gestire al meglio le fasi operative nel periodo di controesodo estivo, che interessano la viabilità cittadina nel tratto di viale della Libertà compreso tra via Vittorio Emanuele e viale Giostra.