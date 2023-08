Controesodo, a Messina viale della Libertà “riservato” ai vacanzieri. Tutti gli altri in via Garibaldi

Ieri c’è stato solo un antipasto. Un paio d’ore di code e rallentamenti, una “finestra” di Fase 3 pressappoco all’ora di pranzo, poi, per il resto, una sostanziale normalità (posto che a Messina, la normalità, è sempre relativa, quando si parla di traffico e di autostrade). Il vero boom del controesodo si attende per oggi e domani, fino a domenica. Un weekend contrassegnato dal bollino rosso, che però, secondo qualcuno, potrebbe rappresentare il vero picco, anche in confronto allo scorso fine settimana (da bollino nero), quando i flussi sono stati gestiti senza grossi patemi.

Si temono a tal punto le prossime 48-72 ore che sono già pronte delle contromisure straordinarie. A breve un’ordinanza istituirà il divieto di accesso alla corsia sud-nord del viale della Libertà, dall’incrocio con Boccetta (all’altezza dei Canottieri Thalatta) fino al viale Giostra, alle auto che non sono dirette agli imbarcaderi privati della Rada San Francesco.

Una corsia che, così, sarà di fatto riservata ai vacanzieri. Chi imboccherà comunque quel tratto di strada, pur dovendo proseguire verso la via Consolare Pompea e la zona nord, verrà sanzionato per accesso vietato. Per oltrepassare, dunque, il “muro” di viale della Libertà senza incorrere in multe bisognerà utilizzare il percorso alternativo già consigliato e segnalato di via Garibaldi-viale Giostra.

È probabile che, se la segnaletica sarà pronta e l'ordinanza emessa come si paventava nella giornata di ieri, il provvedimento possa essere operativo già da oggi pomeriggio e per tutto il fine settimana.

Secondo “Autostrade per l’Italia” le giornate in cui si prevedono i maggiori disagi in termini di traffico saranno quelle di domani e domenica. Domani il bollino rosso è previsto per la mattinata sia per chi rientra sia per chi parte; al pomeriggio possibili criticità per chi rientra dai luoghi di mare per l’ultimo scorcio di vacanza: previsto infatti altro bollino rosso. Giallo invece per chi parte. Serata invece più tranquilla (bollino verde). Stesse condizioni nella giornata di domenica.