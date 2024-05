Messina, ecco la nuova Villa Dante dopo il restyiling di tutta l’area del parco

Inaugurata stamani la nuova Villa Dante dopo un lungo restyiling di tutta l’area del parco. In totale il Comune ha investito quasi 2 milioni di euro in due distinti appalti. Con il primo sono stati realizzati i campi da padel, calcio a 5 e l’illuminazione e gli spogliatoi dei tre campi da tennis, inutilizzati dal 2018, oltre alla video sorveglianza. E poi la grande struttura in legno e vetro che sarà gestita, come tutta la villa, da Messina Social City per eventi “indoor”. Con il secondo è stata perfezionata tutta la grande area dei giochi, la pista da skateboard, l’arena da 2500 posti recuperata dall’oblio e dal degrado, la fontana danzante, i campi da bocce e appunto il verde.