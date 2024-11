Incubo Messina, perde anche con la Cavese al "San Filippo". Giallorossi al terz'ultimo posto

Messina-Cavese 1-3

Marcatori: 21’ pt Petrungaro, 40’ pt Diop (C), 16’ st Fella (C), 20’ st Vigliotti (C)

Messina (3-5-2): Krapikas 4; Manetta 4,5, Marino 4, F. Rizzo 6 (12’ st Re 5); Lia 6 (42’ st Salvo), Frisenna 5,5, Anzelmo 5, Pedicillo 5,5 (12’ st Garofalo 5), Morleo 5; Petrungaro 6 (35’ st Ndir), Luciani 5,5 (12’ st Anatriello 5,5). All. Modica 4,5.

Cavese (3-5-2): Boffelli 7; Saio 6, Peretti 6,5, Loreto 6; A. Rizzo 5,5 (1’ st Barba 6), Konate 6 (42’ st Citarella), Pezzella 6 (29’ st Fornito 6), Vitale 6,5, Maffei 6; Fella 7 (29’ st Diarrasouba 6,5), Diop 6,5 (19’ st Vigliotti 6,5). All. Maiuri 7.

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova 6

Note - Ammoniti: Marino (M), F. Rizzo (M), Barba (C), Frisenna (M), Salvo (M) - Espulso Marino al 31’ st (M, doppia ammonizione). Corner: 6-1 - Recupero: 1’ e 4’

Nella gara che doveva sancire la reazione del Messina dopo Avellino arriva un’altra sconfitta, la prima interna dei giallorossi, che restano terzultimi in classifica in piena zona play-out. Primo tempo dai ritmi lenti, con poche occasioni ma i giallorossi riescono a passare in vantaggio al 20’, quando Petrungaro, su cross di Lia, devia in rete con la spalla. Locali in controllo, ma al 39’ il primo errore difensivo favorisce gli ospiti: Marino sbaglia, Fella recupero e serve Diop che, dal limite, batte Krapikas con la sfortunata deviazione di Marino. Nella ripresa ci si aspetta un altro Messina, che passa anche al 4-3-3 ma è la Cavese a colpire. Al 16’ lancio lungo del portiere Boffelli che diventa un assist per Fella che, tutto solo davanti a Krapikas, non sbaglia e completa la rimonta campana. Tre minuti dopo il neo entrato Vigliotti, su passaggio di Peretti, si infila tra i difensori giallorossi e cala il tris che sancisce la vittoria ospite. Il Messina non c’è più e, al 31’, Marino rimedia anche il secondo giallo, lascia la squadra in dieci e la sfida finisce qui.