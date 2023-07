Nuovi incendi a Messina, paura a Mili San Pietro. Le fiamme minacciano le abitazioni

Bruciano ancora le colline di Messina. Paura a Mili San Pietro per un incendio che adesso si sta avvicinando al centro abitato, minacciandolo. Le fiamme sono sempre più alte e visibili anche da altre zone della città. Un altro incendio nei giorni scorsi aveva danneggiato una piccola parte del tetto del santuario di San Sostene martire, situato proprio sulla collina a nord del paese. In merito era intervenuto anche il Comitato Vallata di Mili Messina Sud, presieduto da Pippo Blanca: la piaga degli incendi ogni anno non fa che affliggere un territorio sul quale insistono non poche criticità, fra queste l’attacco di animali selvatici e la condizione nella quale versano le strade. “La nostra splendida vallata è purtroppo abbandonata. Sarebbe importante, per poter intervenire in fase emergenziale - afferma Blanca - che le arterie del territorio venissero messe in sicurezza”. La segnalazione riguarda in particolare la strada provinciale agricola Mili/Santo Stefano Medio, manutenuta dagli stessi abitanti, e quella che da Mili va verso contrada Torre, un tratto fondamentale perché sul quel tratto ci sono diverse aziende agricole.