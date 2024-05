Rometta, Messina e Cirino i candidati per la poltrona più alta

Due aspiranti alla carica più alta del Municipio di Rometta. Si tratta di Nino Cirino, vicesindaco dell’amministrazione comunale uscente, supportato dalla lista “Vivi Rometta”, e di Melania Messina, che ha fatto anche parte dell’Esecutivo Merlino nel ruolo di vicesindaca e oggi è sostenuta dal gruppo “Generazione Rometta 2024”.

«Sono molto fiera di ciò che siamo riusciti a creare – dichiara la candidata Melania Messina –. Posso e potrò contare su una squadra di donne e uomini seri e soprattutto competenti. Grazie a chi ha creduto fin da subito in questo nuovo progetto politico e a chi ci ha scommesso mettendo da parte le proprie ambizioni. Abbiamo – spiega la sfidante di Cirino – la giusta determinazione per condurre una campagna elettorale all’insegna dello stile e dell’entusiasmo. L’obiettivo è ambizioso, ma soprattutto alla nostra portata. Adesso toccherà convincere i nostri concittadini. Abbiamo deciso di elaborare il nostro programma elettorale partendo dall’ascolto dei romettesi – precisa Messina –. Vogliamo investire nel sociale, sul welfare e sulla scuola, al fine di rendere Rometta non solo più bella, ma anche più attrattiva e sicura, cercando di dare un’offerta adeguata ai nostri giovani oggi fortemente penalizzati. Una città per tutti e di tutti, equa e solidale. Il nostro programma raggiunge tutti i settori. Dall’ambiente allo sviluppo economico, dai servizi alla mobilità, dalla cultura all’istruzione». “Generazione Rometta 2024” ha designato quali assessori Antonio Barbera, Peppe Rizzo e Antonino Visalli. Paolo Saija individuato per ricoprire invece la carica di presidente del Consiglio. In lista c’è già chi ha maturato esperienze politiche. Paolo Saija è stato consigliere comunale e assessore nella Giunta Cordaro, Antonio Barbera consigliere comunale di maggioranza nel primo mandato Merlino, Peppe Rizzo è consigliere comunale di minoranza uscente e Antonino Visalli vicesindaco nelle due Amministrazioni Etna.

A puntare sulla continuità amministrativa è invece il candidato sindaco Nino Cirino. «Gli ultimi dieci anni di Amministrazione sono stati molto intensi – dichiara –. Tante energie sono state spese, andando anche oltre a quello che ci eravamo prefissati. Oggi la Rometta che ci lascia l’avvocato Nicola Merlino, del cui supporto mi onoro, è un Comune virtuoso, un modello che eroga servizi fondamentali e con i bilanci in perfetto ordine: sani e approvati nel rispetto dei tempi. Il nostro programma – sottolinea Cirino – punta a migliorare ciò che già abbiamo fatto e guarda oltre per valorizzare ulteriormente tutto il nostro territorio con un potenziale paesaggistico che spazia dal mare alla montagna. Abbiamo ancora tanta strada da percorrere: vogliamo migliorare ancora le strutture sportive e ricreative e realizzare un Centro per anziani. Senza contare che uno dei nostri punti programmatici è il rifacimento delle reti idriche e fognarie. Grande attenzione – continua il candidato sindaco – riserveremo ancora all’edilizia scolastica, all’ambiente, all’illuminazione pubblica, alle infrastrutture viarie con il recupero di strade agricole. Tra i nostri programmi futuri anche l’ampliamento e una sempre crescente cura delle aree cimiteriali. Proseguiremo il nostro percorso di Amministrazione efficiente con la formazione dei dipendenti in ottica risorse tecnologiche. Priorità avrà anche il processo di digitalizzazione. In accordo con Pro loco e Istituto comprensivo, saranno potenziate le iniziative culturali. Priorità assoluta sarà data alle fasce deboli della popolazione, attraverso un implemento dei servizi sociali, per favorire le persone sole, anziane o con problemi di mobilità nel reperimento di farmaci anche nelle zone in cui non sono presenti farmacie di turno nei prefestivi e nei festivi».

La lista “Vivi Rometta”, al cui interno ci sono ormai veterani della politica locale come pure nuovi ingressi, ha indicato come assessori designati Giuseppe Saija, Roberto Bottaro (entrambi assessori uscenti) e Giovanni Puglisi. Da settimane ormai la campagna elettorale di Cirino e Messina si è intensificata.