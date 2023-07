Dall'Annunziata alle Masse, inferno sulle colline della zona nord: intossicati ed evacuati a Messina

Messina in fiamme. Dall'Annunziata alle Masse, con fronti di fuoco ancora aperti da ieri notte e che, nonostante gli sforzi, i vigili del fuoco non riescono a spegnere, vista anche l'ondata di caldo che li alimenta. Danneggiate seriamente dalle fiamme diverse ville a Curcuraci, con i proprietari costretti ad allontanarsi e abbandonare in tutta fretta le proprie abitazioni sotto la sorveglianza dei vigili del fuoco. Per il momento non si registrano feriti ma la situazione è molto critica, l'intero costone a ridosso di Curcuraci e Faro Superiore sta bruciando da ieri sera.

L'incendio è divampato ieri da Campo Italia, e si è successivamente si è diffuso su tutta la vallata verso nord. All'Oasi Madonna del Sorriso sono stati messi in salvo ed evacuati una trentina di bambini del campo scuola perchè le fiamme stavano minacciando la struttura. Il rogo si è spostato verso la discarica di Pace, ma è a Curcuraci che ha fatto i danni maggiori, una casa al Complesso "Le More" è stata incendiata.

Il Comune da ieri ha attivato il Coc e di concerto con la Protezione civile sta rifornendo i vigili del fuoco con le autobotti dell'Amam, attivata anche la Messina Social City.

L'incendio, anche a causa dei tanti terreni incolti, ha percorso praticamente tutta la dorsale nord della città ed è arrivato fino alle colline delle Masse: anche lì alcuni residenti sono stati evacuati e soprattutto gli anziani sono stati portati via perché la zona si era trasformata in una cappa di fumo.