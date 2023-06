Il Gip concede la "facoltà d'uso" a Caronte&Tourist. Ripartono le navi per le Isole minori

Per sei navi della flotta Caronte&Tourist Isole Minori accordata la "facoltà d'uso" nonostante il sequestro per equivalente. Si sblocca lo stallo della situazione dei trasporti con le isole minori siciliane dopo il sequestro della Guardia di Finanza, che lunedì aveva bloccato sei traghetti della compagnia di navigazione messinese, come integrazione del sequestro da 29 milioni di euro scattato ai primi di giugno.

Il gip Militello ha infatti accolto in tarda mattinata la richiesta avanzata dai legali della società nella giornata di ieri, che chiedevano di sbloccare la situazione.

Sul provvedimento c'è anche il parere favorevole della Procura di Messina, che da mesi sta indagando sulla gara regionale del 2016, ancora vigente, per le rotte di collegamento con le isole minori. Gara cui ha partecipato, e vinto, anche la compagnia Caronte&Tourist Isole Minori, che però secondo i magistrati messinesi non aveva i requisiti necessari sui mezzi a disposizione per garantire gli spostamenti alle persone con mobilità ridotta. Una teoria che viene contestata dalla società.