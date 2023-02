Donna investita, 41enne indagato per omicidio stradale. Pace del Mela e Condrò in lutto

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Milazzo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che si è verificato ieri sera lungo la via Nazionale di Giammoro e nel quale una donna ha perso la vita. L'uomo alla guida della Ford Fiesta, 41 anni di Gualtieri Sicaminò, che ha travolto la 58enne Francesca Parisi, è stato denunciato per omicidio stradale e fuga del conducente. Intanto, si respira aria di sgomento per l'accaduto sia a Pace del Mela che nei comuni limitrofi. Il sindaco Mario La Malfa si è unito al dolore della famiglia e ha annunciato il lutto cittadino per la giornata dei funerali della donna (disposta l'autopsia). La data non è stata ancora stabilita.

L’incidente si è verificato intorno alle 18 di ieri. Dopo il forte impatto, la cinquantottenne è finita violentemente lungo il ciglio della strada. Una volta intervenuti, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarla, ma purtroppo la signora è giunta al Pronto soccorso di Milazzo priva di vita. Il trauma cranico riportato a seguito dell’impatto non le ha lasciato scampo. In un primo momento l’uomo alla guida della Ford Fiesta non si era fermato per prestare soccorso alla donna. Il conducente è stato da lì a poco tempo individuato e posto quindi sotto la custodia dei carabinieri. Per lui sono state disposte le analisi tossicologiche.

Grande sgomento ha destato la notizia anche nella piccola comunità di Condrò, paese di origine di Francesca Parisi. Il primo cittadino Giuseppe Catanese si è reso portavoce di un pensiero comune di vicinanza ai familiari.

L’incidente si è verificato lungo la via Nazionale, dove insistono diverse attività commerciali. Per fare piena luce, i carabinieri si serviranno delle testimonianze dei presenti e delle registrazioni delle telecamere collocate all’esterno degli esercizi. Sulla dinamica sono a lavoro i militari della Compagnia di Milazzo. La Statale 113 di Giammoro diventa ancora una volta teatro di incidenti mortali. In passato, infatti, sono state diverse le vittime che hanno perso la vita lungo il percorso.

© Riproduzione riservata