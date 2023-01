Lipari, 50enne accoltellato alla gola: operazione riuscita, le condizioni rimangono gravi

E' durato circa 90 minuti ed è perfettamente riuscito l'intervento effettuato ieri sera, all'ospedale di Lipari, sul cinquantenne liparese che, per cause in corso d'accertamento, da parte dei carabinieri, ha riportato una grave ferita da taglio al collo, con interessamento e gravi lesioni di muscoli, vasi e nervi.

La situazione generale permane grave, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La ferita sarebbe stata causata da una bottiglia spaccata nel corso di una lite con un altro isolano e per la quale non si conoscono le motivazioni.

