Lipari, uomo in gravissime condizioni dopo una lite: colpito con una bottiglia alla gola

Ci sarebbe una lite tra due uomini alla base di un gravissimo fatto di cronaca verificatosi ieri sera in località Marina Corta, in pieno centro a Lipari. Uno dei due uomini, per una grave ferita da taglio al collo, con interessamento della carotide (si dice inferta attraverso una bottiglia rotta), è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto ad un delicato intervento d'urgenza, non essendo possibile, stante le sue condizioni, il trasferimento con l'elicottero del 118. In sala operatoria per effettuare l’intervento è entrato il dottor Enzo Compagno, l’unico chirurgo che è, in atto, in servizio nel nosocomio eoliano, supportato da un anestesista e da altro personale sanitario. In ospedale sono giunti i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso e per delineare i risvolti della brutta vicenda.

IN AGGIORNAMENTO

