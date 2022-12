Fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra, è Andrea Cardinale il presunto assassino: ecco chi è

Il presunto assassino di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i fidanzati messinesi uccisi mercoledì a Thornaby nella contea dello Yorkshire in Inghilterra, si chiama Andrea Cardinale, 21 anni, ed è originario di Palermo, pare abbia problemi psichici.

Il ragazzo, fermato per il duplice delitto, faceva il croupier, era un collega di Nino Calabrò, oltre che suo inquilino. Ancora avvolto nel mistero il movente dell’atroce delitto su cui indaga la polizia: le vittime sarebbero state massacrate a colpi di martello. A fare scoprire il duplice delitto è stato il padre del ragazzo fermato, che si trovava a Thornaby per stare qualche giorno insieme all figlio.

