Messina, realizzazione del parcheggio sul viale Europa: previsti nuovi divieti di sosta

Parcheggio d’interscambio a raso Europa centro: le limitazioni viarie. Nell’ambito dei lavori di realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso “Europa centro”, finalizzati al miglioramento delle funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio comunale, sono previsti provvedimenti viabili, per la delimitazione dell’area di cantiere sul lato sud della carreggiata sud ed adiacente al marciapiede del viale Europa nel tratto compreso tra il viale San Martino e la via Battisti, al fine di consentire gli interventi relativi alla realizzazione della pubblica illuminazione con l’esecuzione degli scavi per il passaggio dei cavidotti e la formazione dei plinti per i pali dei corpi illuminanti.

Pertanto il Servizio Mobilità Urbana ha disposto da giovedì 3 a lunedì 21 novembre di istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata sud del viale Europa, nel tratto compreso tra il viale San Martino e la via Battisti, procedendo per singoli tratti della lunghezza massima di 40 metri, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare su due corsie della larghezza minima di 2,80 metri cadauna; garantire, in sicurezza, gli attraversamenti pedonali del viale Europa in corrispondenza dell’intersezione con il viale S. Martino ed in corrispondenza del tratto compreso tra le vie Centonze e Ghibellina, provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica verticale di indicazione per i pedoni per l’utilizzo dei suddetti attraversamenti pedonali; delimitare le aree di cantiere previste per la formazione dei plinti per i pali dei corpi illuminanti e per la realizzazione dei relativi allacci, parte sul marciapiede e parte sulla carreggiata stradale sud, lato sud, del viale Europa nel tratto compreso tra il viale San Martino e la via Battisti.

Esecuzione lavori manutenzione straordinaria del lastrico solare di un condominio: divieto di sosta in un tratto del viale della Libertà. Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare di un condominio, dal 7 novembre 2022 sino al 5 gennaio 2023, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest (lato monte) della carreggiata ovest (monte) di viale della Libertà, per un tratto di 5 metri in prossimità di un isolato. Istituito spazio di fermata per scuolabus sul lato sud di via Faranda. Istituito uno spazio di fermata sosta per agevolare l’imbarco e lo sbarco degli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus sul lato sud di via Faranda, nel tratto antistante l’ingresso dell’Istituto Comprensivo Galatti, compreso tra le vie Porta Imperiale e Giurba. Revocate le ordinanze dirigenziali n. 311 dell’8 marzo 2022 e n. 334 del 12 marzo 2022, con le quali è stato istituito uno spazio di fermata per scuolabus sul lato est (lato mare) di via Giurba. Lo spazio di fermata sul lato sud di via Faranda ha validità dalle ore 7.45 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14.30 delle giornate feriali, restando invariata la vigente sosta a pagamento a tariffa oraria dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30 delle giornate feriali. Lavori di scavo per allaccio alla rete fognaria in un tratto di via Don Blasco: le limitazioni viarie.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per allaccio alla rete fognaria, dal 7 all’11 novembre, in corrispondenza del numero civico 2 di via Don Blasco, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, per un tratto di 10 metri, e di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale oggetto di occupazione suolo. Previsto infine il limite massimo di velocità di 20 km/h, nel tratto oggetto di intervento e per una lunghezza di 50 metri a sud dell’area di cantiere dei lavori. Pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche: dal 7 al 14 novembre divieti di sosta in tratti di strade cittadine. Proseguiranno da lunedì 7 sino a lunedì 14, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta: lunedì 7 in via Archimede, tra le vie D’Alcontres e Montale; martedì 8, in via Archimede, tra le vie Montale e il parcheggio a Serri; mercoledì 9 nelle vie Montale, Santa Caterina e Croce; venerdì 11 nelle vie Sperone alto e Vittorini; lunedì 14 in via D’Alcontres, tra l’Università e l’Ospedale Papardo.

