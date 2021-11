Nuovi parcheggi di interscambio, a Messina in rampa di lancio 5 lotti

Il piano pensato per rivoluzionare il sistema di mobilità cittadino tocca altre tappe fondamentali. Un capitolo consistente riguarda l’insieme dei parcheggi d’interscambio, 15 in tutto, che adesso vede Palazzo Zanca mandare in appalto, dopo quelli di San Cosimo, Europa Centro, Europa Ovest, Europa Est, Gazzi Socrate, Palmara, Via Catania e Giostra Sant’Orsola, altre cinque aree di sosta.

Nello specifico, Campo delle Vettovaglie (importo dei lavori 969.003,69 euro), San Licandro (642.104,35 euro), D’Alcontres (948.127 euro), Bordonaro (655.046,89 euro) ed ex Gazometro (943.019,50 euro).

La presentazione delle offerte varia a seconda dei lotti, con data ultima il 2 dicembre prossimo, secondo il criterio del minor prezzo. A proposito di via Campo delle Vettovaglie, l’Amministrazione punta, come negli altri casi, «a favorire il decongestionamento dei centri urbani anche in termini di riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico». Previsti altri 121 stalli, di cui 4 per invalidi e 7 per veicoli elettrici in ricarica. «Si presume una affluenza tale da determinare il totale riempimento nelle giornate lavorative infrasettimanali e anche in giornate festive e in occasione di particolari eventi cittadini», si legge nella relazione tecnica. E «l’ampliamento del parcheggio di interscambio, in condizioni di ordinario esercizio e con le più idonee politiche tariffarie e di gestione del trasporto pubblico locale, consentirà di sottrarre ulteriormente circa 157 utenti, indirizzati ai poli attrattori del centro cittadino, dalla modalità di trasporto di tipo “privato” indirizzandoli a quella di tipo “pubblico».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata