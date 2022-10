Messina, saranno trasferite a Sant'Antonio sette classi della "Cannizzaro-Galatti"

Saranno trasferite all'Istituto di Sant'Antonio in via Cesare Battisti sette classi della "Cannizzaro-Galatti". Sembra dunque chiudersi così la vicenda che nelle scorse settimane aveva tenuto col fiato sospeso genitori e docenti dell'Istituto messinese, con alcune classi costrette prima a fare lezione nel cortile o nella palestra e da qualche giorno soggette ai doppi turni. Palazzo Zanca con un'accelerata negli ultimi giorni ha individuato la soluzione e risolto il problema della carenza delle aule. Non sarà dunque lo Spirito Santo ad ospitare le sette classi ma l'Istituto Sant'Antonio, poco distante.

La soluzione è arrivata dopo una serie di sopralluoghi nei giorni scorsi, volti a verificare la rispondenza dei luoghi alle necessità della scuola. A occuparsi della vicenda in prima persona il sindaco Federico Basile che la settimana scorsa aveva incontrato i componenti del Consiglio d’istituto e il provveditore Stello Vadalà e aveva preso l'impegno di individuare una soluzione a stretto giro di posta. E così è stato. Il trasferimento, come comunicato agli uffici di Palazzo Zanca, avverrà la prossima settimana: martedì 11. Resta sul tavolo - ma è un discorso a lungo termine - il nodo del primo piano, chiuso per interventi (legati a problematiche sismologiche).

