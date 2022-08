Stromboli, dichiarato lo stato di crisi. Richiesto anche lo stato di emergenza nazionale

La giunta regionale siciliana, riunitasi oggi, ha dichiarato, su proposta del presidente Nello Musumeci, lo stato di crisi per l'isola di Stromboli e la richiesta al Governo dello stato di emergenza nazionale. La dichiarazione era stata richiesta anche dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, unitamente alla sospensione, stante i notevoli danni subiti dall’economia locale, dei termini degli obblighi fiscali e tributari per la popolazione strombolana.

"Esprimo – ha commentato a caldo il sindaco, che ieri aveva incontrato a Stromboli Musumeci e i capi della Protezione civile nazionale e regionale Fabrizio Curcio e Salvo Cocina - il mio ringraziamento al presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci e all’intera giunta regionale, per aver provveduto a dichiarare lo stato di crisi per l'isola di Stromboli e per la richiesta dello stato di emergenza nazionale. Auspico ora, che in tempi brevi, il Consiglio dei Ministri deliberi sullo stato di emergenza per poter affrontare in maniera concreta ed efficace l'opera di risanamento in atto, gli interventi di protezione e di ricostruzione necessari e provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati”

© Riproduzione riservata