Stromboli, la lettera a Draghi: "Subito stato d'emergenza e nomina del commissario"

Federalberghi Isole Eolie e Proloco Amo Stromboli tornano sull’emergenza Stromboli e scrivono al Presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi. Le due associazioni sollecitano un’immediata dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo e il conseguente stanziamento dei fondi necessari alla attuazione degli interventi indispensabili e non differibili. In questo senso, l’auspicio delle due associazioni è che sia il sindaco di Lipari ad essere individuato quale commissario "vista la necessità di garantire, oltre ad una pressoché costante presenza in loco, anche un’azione diretta e consequenziale di tutte le fasi dell’emergenza".

