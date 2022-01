Scuole a Milazzo, il sindaco revoca ordinanza: da domani si torna in classe

Da domani a Milazzo si torna in classe. Dopo quanto stabilito dalla Regione, il sindaco Pippo Midili ha infatti ha revocato l'ordinanza, alla luce di quanto stabilito in Campania dal Tar rispetto al provvedimento del governatore Vincenzo De Luca.

La Regione stamattina ha deciso che non prolungherà le vacanze natalizie. Domani, quindi, dovrebbero riprendere regolarmente le attività didattiche in presenza. Non a Messina, però, e negli altri comuni in cui sindaci, coi poteri ex articolo 50, hanno adottato proprie ordinanze con le quali hanno disposto che la ripresa delle attività didattiche riprenderanno a distanza, con la Dad. Tra i comuni del Messinese anche Capo d’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco d'Alunzio, Alcara Li Fusi, Tortorici, San Salvatore di Fitalia, Acquedolci, San Fratello, Caronia, Naso, Castell'Umberto, Torrenova e Ucria hanno fatto ricorso a ordinanze per la dad. A Milazzo invece il sindaco Midili ha revocato l'ordinanza, alla luce di quanto stabilito in Campania dal Tar rispetto al provvedimento del governatore Vincenzo De Luca.

Al momento nessuna di queste ordinanze è stata impugnata, quindi entreranno in vigore già da domani. Ulteriori sviluppi si attendono, poi, tra giovedì e venerdì, quando la Sicilia dovrebbe essere dichiarata zona arancione.

© Riproduzione riservata