Messina, gli stimoli della recita finale. Solo 6 contratti sino al 2025, per gli altri sarà commiato

Si avvicina la partita conclusiva della stagione, quella che il Messina affronterà domani in casa del Monopoli. Clima sereno in casa giallorossa, sorrisi e atmosfera da ultimi giorni di scuola per un gruppo che, dopo la lunga cavalcata che ha portato alla salvezza, si sta godendo lo stare insieme e vivere le emozioni positive del traguardo raggiunto.

Stamattina rifinitura al San Filippo e quindi la partenza subito dopo pranzo per la trasferta. Ieri partitella in famiglia, sempre al “Franco Scoglio”, durante la quale mister Giacomo Modica ha provato alcune soluzioni che potrebbero essere messe in pratica durante la gara in terra pugliese. Da capire chi saranno gli undici titolari e se l’allenatore deciderà di dare spazio a qualcuno degli atleti che hanno trovato meno spazio durante il campionato, o comunque vorrà “premiare” qualche fedelissimo con la “passerella” di una partita che non avrà peso specifico, per i peloritani, in termini di risultato e di riflessi sulla classifica.

Ragionando anche in ottica futura, potrebbe essere anche l’ultima presenza con la maglia giallorossa per alcuni atleti, come ad esempio capitan Ragusa. Su di lui, ma non solo, si registra già l’interessamento di alcune società che vorrebbero ingaggiarli per la prossima stagione. Da capire se il Messina proverà a trattenerli, ma ovviamente molto passerà anche dal tipo di progetto che vorrà essere sviluppato e soprattutto chi saranno i “registi”, alla direzione tecnica e in panchina. Si proverà a dare continuità o sarà l’ennesima rivoluzione, com'è avvenuto spesso in estate sotto l'attuale gestione societaria? I giocatori che rimarranno legati al club sino al 2025 sono in questo momento sei: Manetta, Salvo, Franco, Frisenna, Emmausso e Cavallo. Saluteranno elementi giunti in prestito come Zunno, Dumbravanu e Rosafio, ma anche Piana, Luciani e Zona, tra gli altri. Nelle prossime settimane (è un auspicio) sono attese novità programmatiche, mentre i club organizzati continuano la propria protesta contro la proprietà (ieri fuori dallo stadio esposto uno striscione dei “TF 90”: «Salvezza risicata per un'altra estate infuocata? Sciotto vattene»

Al di là di tutte queste valutazioni e del Messina che verrà, c'è come detto l'impegno del “Viviani” da onorare, con una tradizione tutt'altro che favorevole che magari i peloritani vorranno cercare di ribaltare. Nelle dieci partite precedenti giocate in campionato, infatti, i siciliani non hanno mai vinto fuori casa col Monopoli, riuscendo solo tre volte a pareggiare. Gabbiani vittoriosi anche la scorsa annata, il 30 ottobre del 2022, con De Risio e Fella che decisero la sfida terminata 2-0. L'ultima volta a punti per il Messina risale al 2015, con l'esordio stagionale che finì 1-1 con le reti segnate da Croce e Tavares. Stesso risultato della partita d'andata di questo torneo con il vantaggio biancoscudato di Franco al 20' e pari nel recupero della prima frazione siglato da Starita.