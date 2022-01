Scuola, Bernardette Grasso: "In arrivo una circolare per la chiusura delle scuole"

È in arrivo una circolare da parte della Regione Siciliana per consentire ai sindaci di prorogare la chiusure delle attività scolastiche in presenza a causa dell’emergenza Covid. Lo ha riferito la deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso, dopo un colloquio con l’assessore all’istruzione Lagalla.

“A seguito della richiesta dei sindaci del distretto dei Nebrodi, ho parlato con l’assessore Lagalla, il quale mi ha assicurato che di concerto con il presidente Musumeci avrebbe emanato una circolare che dà ai sindaci la possibilità di stabilire, indipendentemente dal colore della zona, la chiusura fino a 10 giorni delle scuole – in base alla gravità dei casi e previo parere dell’Asp territoriale”, scrive l’on. Grasso.

Nei gironi scorsi, lo ricordiamo, numerosi sindaci della zona tirrenico nebroidea hanno già adottato ordinanze per il differimento del ritorno in classe al 17 gennaio, con attivazione della didattica a distanza.

