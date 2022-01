Messina zona arancione, slitta la decisione. Mentre si va verso scuole in dad

La dichiarazione di Messina zona arancione difficilmente arriverà prima di un paio di giorni. La procedura, infatti, richiede l’esame da parte del Dasoe di una dettagliata relazione da parte dell’Ufficio commissariale Covid, ed è improbabile che l’iter si concluda nel giro di poche ore.

Tuttavia, sul fronte della chiusura delle scuole, o meglio, dell’interruzione della didattica in presenza già a partire da domani, pare che si stia andando verso una soluzione a livello regionale che consenta ai sindaci, previo parere dell'Asp (che nel caso di Messina è già stato reso), di sospendere le attività didattiche in presenza. Non è escluso che, in prima battuta, dalla Regione arrivi un primo rinvio dell’inizio delle lezioni, che potrebbe essere posticipato di qualche giorno (si parla del 13 gennaio). Indicazioni più precise dovrebbero venir fuori dalla riunione della task force regionale, convocata dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla.

