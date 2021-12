Donna morta di Covid a Furci Siculo, il medico che l'ha curata in casa: "Ha rifiutato il ricovero"

“Quando ho incontrato la signora la sua situazione era già abbastanza grave e le avevo fatto presente che qualora non fosse migliorata doveva andare in ospedale”. A parlare è il medico di Milazzo che ha curato a domicilio Mariella Toscano, la donna di Furci Siculo morta a casa il 20 dicembre scorso a causa del Covid-19.

I familiari della 62enne, infermiera al Policlinico, ritengono che la vittima sia stata "illusa" con delle cure a domicilio che non hanno consentito il miglioramento del suo quadro clinico, ma il medico respinge questa accusa sostenendo di aver fatto tutto il possibile. “Ho incontrato la signora la prima volta sabato 18 dicembre, nel pomeriggio, e faceva già una terapia - specifica il professionista - era positiva e stava male da almeno sette-dieci giorni e le sue condizioni non miglioravano. Ho prescritto le mie cure e sono tornato domenica sera, spiegando che vista la situazione e considerati i parametri era necessario andare in ospedale, ma lei sin da subito ha rifiutato di essere ricoverata, perchè in ospedale temeva di morire”.

