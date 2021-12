Maltempo a Giardini Naxos, coordinamento per affrontare l'emergenza

Si va verso un coordinamento unico degli enti per affrontare l'emergenza riguardante l'avvenuto cedimento nelle scorse settimane di un muro d'argine nell'area di Calcarone, tra lo svincolo autostradale di Giardini Naxos e la vicina strada statale 114. Nei prossimi giorni si troveranno, infatti, ad un tavolo gli enti preposti e la Prefettura di Messina che sta svolgendo un'attività di raccordo per la convocazione di un apposito tavolo di confronto, come richiesto dal Consorzio Autostrade Siciliane. La frana provocata dalla furia delle acque del torrente Santa Venera che hanno "inghiottito" una parte di sede stradale e l'hanno fatta crollare, richiederà l'impegno di vari enti e le attività potrebbero essere coordinate dalla Protezione Civile. In ogni caso saranno impegnate nella risoluzione del problema, oltre al Cas, anche il Genio Civile ed Anas. L'iter del piano di interventi da porre in essere verrà seguito anche dalla Città Metropolitana, dall'Autorità di Bacino Idrografico della Siciliana, ed anche dalla Polizia stradale.

