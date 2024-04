Le neurochirurghe siciliane al Policlinico di Messina per un corso avanzato

Una giornata di approfondimento e formazione che vede protagoniste per la prima volta giovani donne specialiste in neurochirurgia. È l’evento Young Women Neurosurgeons in Sicily promosso giovedì 2 Maggio, presso il Palacongressi dell’AOU “G. Martino” di Messina, che vedrà impegnate le neurochirurghe siciliane in un corso teorico pratico molto avanzato. Il dott. Fabio Cacciola è il direttore del corso organizzato in sinergia con il prof. Flavio Angileri, direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia dell’AOU G. Martino, e con il Prof Antonino Germanò, direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e presidente dello stesso corso. Le giovani neospecialiste e specializzande che prenderanno parte ai lavori della giornata potranno coniugare teoria e pratica. Il corso, infatti, prevede una parte in cui le neurochirurghe esporranno la loro esperienza su più ambiti specifici, e una sezione pratica rivolta soprattutto ai neospecialisti e specializzandi delle scuole di Neurochirurgia, Ortopedia e di Anestesia e Rianimazione. Nella stessa giornata sarà presente all’esterno del palazzo dei congressi un NeuroTech Mobile Experience (NTME), un semirimorchio, trasformato in teatro didattico, con otto postazioni di laboratorio completamene attrezzate e la possibilità di ospitare fino a 40 persone.

Fin dall'antichità le donne hanno dato il loro contributo alla medicina, seppure in un contesto socialmente sfavorito dalla predominanza maschile. Secondo fonti OCSE, la percentuale di donne medico è aumentata nel tempo, dal 29% nel 1990, al 38% nel 2000, 46% nel 2015 e 69,4% nel 2020. Anche in neurochirurgia la percentuale di donne specialiste è progressivamente cresciuta così come la frequenza delle scuole, dove oggi rappresentano la maggioranza. il 7 Maggio porte aperte in Pediatria per la Giornata Mondiale dell’Asma Martedì 7 Maggio screening e informazioni per accendere i riflettori sull’asma nei bambini. L’AOU G. Martino di Messina aderisce alla Giornata Mondiale dell’Asma e promuove anche quest’anno un open day dedicato. Dalle 9 alle 13, al piano 1 del padiglione NI, presso l’Ambulatorio di Allergologia Pediatria – saranno effettuate visite gratuite e spirometrie. Per favorire una più funzionale organizzazione della giornata è stato previsto un numero massimo di venti visite: per aderire è necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]