Maltempo a Giardini Naxos, strade come fiumi in piena: auto intrappolata in un sottopasso

Giardini abbondante pioggia per tutta la mattinata di oggi. Sono emerse le criticità già conosciute in passato. Allagato con auto rimasta intrappolata, il sottopasso di Calcarone. La ss114 in contrada Pallio è completamente allagata, rallentamenti alla viabilità. La via Chianchitta, davanti all'istituto "Pugliatti", è un fiume in piena. Il lungomare Tusandros e Naxos, assomiglia a Venezia. Normale invece il deflusso del torrente San Giovanni.

Per paura che il maltempo possa durare anche nel pomeriggio, molti genitori stanno prendendo i figli a scuola.

