Messina: sulla strada Panoramica apre il cantiere, fra un anno sarà tutta più sicura

È uno degli assi viari più importanti della città, ma anche quello che meno di molti altri ha ricevuto le attenzioni che merita. La Nuova Panoramica dello Stretto aveva già avuto, oramai due anni fa, una manutenzione straordinaria nel tratto fra la rotatoria di Granatari e quella per Faro Superiore. Adesso gli interventi della Città Metropolitana interesseranno la restante parte di quella che è l’unica, e ben più scorrevole, alternativa alla litoranea. Un appalto complessivo da 2,5 milioni, aggiudicato a circa 1,3 mln e che interesserà oltre 3 chilometri della carreggiata lato monte e e quasi due di quella di valle, più le rampe di ingresso e uscita dello svincolo Papardo.

Una messa in sicurezza che non sarà un semplice rifacimento dell’asfalto, ma una manutenzione straordinaria completa come mai è avvenuta nei primi 40 anni di vita di questa strada. Con i soldi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana, sarà infatti risagomata la pavimentazione stradale, ripristinata la segnaletica orizzontale che oggi è men che sbiadita, verranno implementati anche quelli verticali prima della rotatoria di Faro Superiore, un muro di sostegno che si sta sgretolando verrà rivestito, ma in particolar modo verranno sostituite le barriere di sicurezza incidentate e di parte di quelle non più rispondenti alle caratteristiche di sicurezza della strada.

